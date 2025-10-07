المعلمون في اليابان يعملون أكثر من أي مكان في العالم!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء أن المعلمين بدوام كامل في اليابان يعملون لساعات أطول من نظرائهم في الاقتصادات الأخرى التي شملها الاستطلاع.

يعمل المعلمون اليابانيون 52.1 ساعة أسبوعيًا في المدارس الابتدائية و55.1 ساعة في المدارس الإعدادية، وفقًا للتقرير الذي يتناول نتائج الدراسة الاستقصائية الدولية للتدريس والتعلم التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024.

في اليابان، انخفض متوسط ​​ساعات العمل لكل من المدارس الابتدائية والإعدادية بمقدار أربع ساعات عن الدراسة الاستقصائية السابقة التي أجريت عام 2018. ومع ذلك، فقد تجاوزت هذه الساعات المتوسطات الإجمالية بأكثر من 10 ساعات، مما يدل على أن ساعات العمل الطويلة لا تزال تُمثل مشكلة خطيرة للمعلمين اليابانيين.

شمل الاستطلاع 55 دولة ومنطقة، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويستند متوسط ​​ساعات العمل إلى بيانات من 12 دولة للمدارس الابتدائية و27 دولة للمدارس الإعدادية.

بلغ متوسط ​​ساعات العمل للمعلمين في المدارس الابتدائية في الدول التي شملها المسح 40.4 ساعة، في حين بلغ متوسط ​​ساعات العمل للمعلمين في المدارس الإعدادية 41.0 ساعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)