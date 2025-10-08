الباحث الياباني ساكاغوتشي يفوز بجائزة نوبل… وزوجته تشاركه لحظة المجد

أخبار اليابان

سويتا، محافظة أوساكا - (جيجي برس)-- شارك شيمون ساكاغوتشي، البالغ من العمر 74 عامًا والحائز على جائزة نوبل لهذا العام في علم وظائف الأعضاء أو الطب، فرحته مع زوجته في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء في جامعة أوساكا بغرب اليابان.

وقالت زوجته، نوركو، البالغة من العمر 71 عامًا، خلال المؤتمر: ”أنا سعيدة جدًا لأن كل الجهد الذي بذلناه طويلاً أثمر أخيرًا“. ويشغل ساكاغوتشي منصب أستاذ فخري في جامعة أوساكا، بينما تعمل نوركو كباحثة زائرة في نفس الجامعة، وقد شاركت في أبحاثه ضمن مجموعته.

التقى الاثنان لأول مرة عندما كان ساكاغوتشي يدرس في معهد أبحاث مركز آيتشي للسرطان بعد تخرجه من كلية الدراسات العليا بجامعة كيوتو. استذكرت نوريكو انطباعها الأول عنه قائلة ”كان شخصًا فريدًا لم ألتقِ بمثله من قبل، غارقًا في أبحاثه بشغف كبير“. انتقل الزوجان لاحقًا إلى الولايات المتحدة، حيث بدأا مرحلة جديدة من التعاون البحثي.

وصف ساكاغوتشي طريقة تقسيمهما للعمل في المختبر قائلاً: ”زوجتي أكثر دقة، لذا أترك لها التجارب التفصيلية، أما أنا أتولى التجارب على الفئران:. وأضاف ”عندما نفكر معًا، تتولد لدينا أفكار متنوعة ومثمرة“.

وعندما يسود التوتر بين أعضاء فريق البحث، تتولى نوريكو دائمًا مهمة الحفاظ على الانسجام في المختبر. يقول ساكاغوتشي ضاحكًا: ”منذ أن تعرفت إليها، كثيرًا ما يقول لي الناس إنني أصبحت أكثر إشراقًا. وربما يعود الفضل في ذلك حقًا إلى زوجتي“.