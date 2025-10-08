مدينة يابانية تمهّد لقانون تاريخي يعاقب الزبائن المسيئين للموظفين

أخبار اليابان

محافظة ميئ - (جيجي برس)-- في خطوة غير مسبوقة على مستوى اليابان، أعلنت حكومة محافظة ميئ عن نيتها سنّ قانون جديد يهدف إلى ردع إساءة معاملة العملاء للموظفين، من خلال فرض عقوبات على من يُثبت تورطهم في مثل هذا السلوك.

يُعرّف مشروع القانون ”إساءة معاملة العملاء“ بأنها أي تصرف يتجاوز الأعراف الاجتماعية ويتسبب في الإضرار ببيئة عمل الموظفين. وتشمل الأمثلة على ذلك رفع الصوت أو الإصرار المفرط على المطالبة باعتذار، وهي أفعال تُصنّف ضمن فئة ”الإساءة المحددة من قبل العملاء“.

وبموجب القانون المقترح، ستتولى لجنة متخصصة تضم محامين التحقيق في الشكاوى التي تُقدّمها الشركات بشأن مثل هذه الممارسات. وإذا تبيّن للجنة أن السلوك المعني يُعدّ إساءة محددة، يصدر محافظ مي أمرًا رسميًا بمنع الجاني من تكرار الفعل.

وفي حال مخالفة الأمر، ستُفرض غرامة مالية قد تصل إلى نحو 500 ألف ين. وتُعد هذه المبادرة أول محاولة على مستوى اليابان لوضع إطار قانوني يهدف إلى حماية الموظفين من ضغوط وسلوكيات بعض العملاء التي تضر بكرامتهم وبيئة عملهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)