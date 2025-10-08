شركات الكيماويات اليابانية تسعى لشراكات لتطوير رقائق الجيل القادم

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس)-- في ظل الركود المستمر الذي تعانيه شركات الكيماويات اليابانية في أنشطتها الأساسية بمجال البتروكيماويات، تتجه كبرى هذه الشركات نحو تعزيز استثماراتها في مشاريع متعلقة بمواد أشباه الموصلات، بالتعاون مع شركاء من قطاعات أخرى.

وتسعى شركات الكيماويات، التي تمر بمرحلة تحول هيكلي واسع، إلى جعل قطاع أشباه الموصلات ركيزةً جديدةً للنمو، غير أن الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي جعل من الصعب عليها تطوير هذه المواد بشكل مستقل.

وللتغلب على ذلك، تعمل الشركات على إقامة أطر تعاون مشترك مع مؤسسات أخرى، من أجل تسريع عمليات البحث والتطوير في المواد المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فتحت شركة ميتسوي للكيماويات أبواب مختبر التكامل الإبداعي التابع لها أمام وسائل الإعلام — وهو مركز أبحاث متخصص بأشباه الموصلات أُقيم داخل مصنع الشركة في مدينة ناغويا بوسط اليابان.

وتُعد ميتسوي للكيماويات الشركة الأولى عالميًا في مجال إنتاج الشريط الواقي المستخدم في المراحل النهائية من تصنيع أشباه الموصلات، وهي عملية دقيقة تُقطع فيها الرقائق إلى شرائح منفصلة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)