قمة يابانية–أمريكية مرتقبة أواخر الشهر لبحث القضايا الإقليمية والدولية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تستعد اليابان والولايات المتحدة لعقد قمة ثنائية بين زعيمي البلدين في 28 أكتوبر/تشرين الأول، تزامنًا مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان في أواخر الشهر، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية يوم الثلاثاء.

وإذا تم تعيين تاكايتشي ساناي، التي انتُخبت زعيمة جديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يوم السبت، رئيسة للوزراء من قبل البرلمان الياباني،فستكون هذه أول قمة رسمية تجمعها بترامب.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لترامب إلى اليابان منذ بدء ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني. ومن المتوقع أن تستمر الزيارة من 27 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول، عقب مشاركته في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقرر عقده في ماليزيا.

وخلال الزيارة، من المرجح أن يلتقي الرئيس الأمريكي الإمبراطور ناروهيتو، كما سيزور قاعدة يوكوسوكا التابعة للبحرية الأمريكية في محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو، ويعقد لقاءً مع عائلات المواطنين اليابانيين المختطفين من قِبل كوريا الشمالية منذ عقود.

وكان ترامب قد التقى بعائلات المختطفين خلال ولايته الأولى وأثار القضية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.