ثورة كهربائية جديدة من نيسان… إطلاق ”ليف“ بتقنيات متقدمة هذا الشهر في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور أنها ستبدأ استقبال طلبات شراء الجيل الثالث من سيارتها الكهربائية ”ليف“ في اليابان اعتبارًا من 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويتميّز الطراز الجديد بقدرة على قطع مسافة تصل إلى 702 كيلومتر بشحنة واحدة، أي بزيادة تقارب 50% عن الجيل السابق. كما يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال نحو 35 دقيقة، وهو وقت أقل بنسبة 30% تقريبًا مقارنة بالطراز الحالي.

وتُصنّف نيسان هذا الطراز كإحدى السيارات الرئيسية في استراتيجيتها المستقبلية، بهدف تشجيع المستهلكين على الانتقال من السيارات الهجينة إلى السيارات الكهربائية بالكامل.

وكانت الشركة قد أطلقت الجيل الثالث من ”ليف“ في الولايات المتحدة أواخر سبتمبر/ أيلول، وتخطط لطرحه في الأسواق الأوروبية خلال ربيع عام 2026.

ومنذ إطلاق الجيل الأول عام 2010، باعت نيسان أكثر من 700 ألف وحدة من ”ليف“ حول العالم، لتُرسّخ مكانتها كإحدى أوائل السيارات الكهربائية التجارية في السوق العالمية. أما الجيل الثاني، فقد طُرح في عام 2017، ممهدًا الطريق للتطور التكنولوجي الذي يشهده الطراز الجديد اليوم.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)