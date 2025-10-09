اليابان تُعزز التعليم العالي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اقترحت وزارة التعليم اليابانية يوم الأربعاء نظامًا جديدًا يدمج بين برنامجي البكالوريوس والدراسات العليا، في مسعى لزيادة عدد طلاب الماجستير وتشجيع الالتحاق بالدراسات المتقدمة.

وبموجب المقترح، الذي عُرض في اجتماع للجنة فرعية تابعة للمجلس المركزي للتعليم، سيتمكن الطلاب من إكمال الساعات الدراسية المطلوبة لكلتا المرحلتين خلال خمس سنوات فقط، مقارنةً بالنظام الحالي الذي يستغرق عادةً ست سنوات (أربع سنوات للبكالوريوس وسنتان للماجستير)، مع بعض الاستثناءات القليلة.

وأوضحت الوزارة أن الجامعات، بعد الحصول على موافقة وزير التعليم، ستتمكن من تقديم برامج متكاملة مصممة خصيصًا للطلاب، تتيح لهم إما دراسة مقررات الدراسات العليا بشكل مبكر، أو إنهاء مرحلة الماجستير في عام واحد فقط. وتأمل الوزارة في تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من السنة المالية 2026.

وفي ظلّ أن نحو 10% فقط من خريجي الجامعات اليابانية يواصلون دراستهم في مرحلة الماجستير، ترى الوزارة أن تسهيل المسار نحو الحصول على هذه الدرجة خطوة ضرورية لإعداد مهنيين قادرين على المنافسة عالميًا، وفقًا لمصادر مطلعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)