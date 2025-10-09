جزر طوكيو النائية تواجه خطر الرياح العاتية والأمواج العنيفة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بعد ظهر الأربعاء تحذيرات طارئة من رياح عاتية وأمواج عالية في جزيرتي هاتشيجوجيما وأوغاشيما التابعتين لطوكيو.

وجاءت التحذيرات عند الساعة 4:50 مساءً، مع تحرك إعصار هالونغ القوي شمالًا فوق البحر جنوب غرب جزر إيزو في المحيط الهادئ، والتي تضم هاتشيجوجيما وأوغاشيما. كما أصدرت الوكالة تحذيرات مماثلة عند الساعة 9:10 مساءً لست جزر أخرى في السلسلة ذاتها، باستثناء جزيرة أوشيما. وتشمل الجزر المتأثرة: توشيما، نييجيما، شيكينجيما، كوزوشيما، مياكيجيما، وميكوراجيما.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار، وهو الإعصار رقم 22 هذا العام، من جزر إيزو صباح الخميس، متسببًا في رياح عاتية قد تُلحق أضرارًا بالمنازل، وفقًا للوكالة.

وقال شويتشي تاتشيهارا، مدير قسم التنبؤات الجوية في الوكالة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرها بحي ميناتو في طوكيو:

”تطور الإعصار إلى مستوى فاق توقعاتنا، نظرًا لارتفاع درجات حرارة مياه البحر على طول مساره بمقدار درجة أو درجتين مئويتين عن المعدل الطبيعي“.

ودعا تاتشيهارا السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر واتخاذ تدابير السلامة مبكرًا، مؤكدًا أن المنطقة قد تشهد رياحًا وأمواجًا غير مسبوقة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)