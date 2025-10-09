سوزوكي تدخل عالم السيارات الكهربائية بنموذج صغير واعد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت شركة سوزوكي موتور يوم الأربعاء عن نموذج أولي لسيارتها الكهربائية الصغيرة Vision e-Sky، التي تعتزم بدء إنتاجها على نطاق واسع خلال السنة المالية 2026.

تم تصميم سيارة Vision e-Sky لتناسب الاستخدام اليومي، مثل التنقل إلى العمل أو القيام بمهام التسوق، ويبلغ مداها أكثر من 270 كيلومترًا لكل عملية شحن واحدة.

ومن المقرر عرض السيارة في معرض اليابان للتنقّل 2025، المقرر إقامته في الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما تخطط الشركة لإطلاق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات e-Vitara الكهربائية في يناير/ كانون الثاني المقبل، تليها مركبة ميني فان كهربائية تجارية بنهاية مارس/ آذار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)