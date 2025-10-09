الياباني كيتاغاوا واثنان آخران يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم يوم الأربعاء منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 للعالم الياباني سوسومو كيتاغاوا، البالغ من العمر 74 عامًا، أستاذ جامعة كيوتو، إلى جانب باحثين آخرين، تقديرًا لإسهامهم في تطوير الأطر المعدنية العضوية، وهي مواد تُستخدم في مجالات متنوعة من تخزين الغازات إلى تنقية الهواء والطاقة.

وبهذا الفوز، يرتفع عدد الحاصلين اليابانيين على جوائز نوبل إلى ثلاثين فائزًا، من بينهم كيتاغاوا وشيمون ساكاغوتشي، أستاذ جامعة أوساكا البالغ من العمر 74 عامًا، الذي نال جائزة نوبل في الطب لعام 2025 يوم الاثنين، إلى جانب عدد من اليابانيين الحاصلين على الجنسية الأمريكية.

ويُعد كيتاغاوا تاسع ياباني يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء، والأول منذ فوز أكيرا يوشينو، الباحث الفخري في شركة أساهي كاسي اليابانية الكبرى للصناعات الكيميائية، بهذه الجائزة عام 2019.

وشارك كيتاغاوا الجائزة مع كلٍّ من ريتشارد روبسون من جامعة ملبورن في أستراليا وعمر ياغي من جامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة. ومن المقرر أن يُقام حفل تسليم الجوائز في العاصمة السويدية ستوكهولم في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، حيث ستُقسَّم قيمة الجائزة البالغة 11 مليون كرونة سويدية بالتساوي بين الفائزين الثلاثة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)