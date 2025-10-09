ارتفاع الأسعار يؤثر على 80% من العائلات في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته شركة سوميتومو للتأمين على الحياة في أوائل سبتمبر/أيلول يوم الخميس أن حوالي 80% من الأسر في اليابان قد تأثرت بارتفاع الأسعار على ميزانياتها.

أظهر الاستطلاع الإلكتروني، الذي شمل 5484 شخصًا تتراوح أعمارهم بين العشرينات والستينيات من جميع أنحاء البلاد، ممن يعملون كموظفين دائمين، أن 82.9% أفادوا بتأثر ميزانيات أسرهم بالتضخم، بزيادة عن 78.9% في استطلاع العام السابق.

من بين المستجيبين المتأثرين بالتضخم، أفاد 91.3% أن ارتفاع الأسعار أثر على نفقاتهم الغذائية، بينما شعر 61.5% بتأثيره على فواتير الكهرباء.

أجاب أكثر من نصف المستجيبين بأن تكلفة معيشتهم قد ارتفعت، حيث ارتفع متوسط ​​نفقات المعيشة الشهرية بمقدار 9636 ينًا.

فيما يتعلق بالأرز، الذي ارتفعت أسعاره بشدة في البلاد، أفاد 26.4% أنهم تجنبوا شراء هذا المنتج الأساسي بسبب ارتفاع أسعاره. وعند سؤالهم عن السعر الذي يعتبرونه معقولاً للأرز لكل 5 كيلوغرامات، أجاب 34%، وهم النسبة الأكبر، بأنه 2000 ين أو أقل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)