اليابان ترحب بالمرحلة الأولى لخطة إنهاء الحرب في غزة

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- رحّب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، يوم الخميس بالمرحلة الأولى من خطة السلام الهادفة إلى وقف الصراع في غزة، والتي اتفقت عليها إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي: ”إنها خطوة مهمة نحو تهدئة الوضع وتحقيق حل الدولتين“.

وأشاد هاياشي بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا للتوسط في الاتفاق، مؤكدًا أن اليابان ”ستساهم بفعالية“ في تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة ودعم جهود إعادة الإعمار المبكرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)