اليابان تدرس توسيع مساعدات إعادة إعمار غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستدرس توسيع نطاق دعمها المخصص لتعزيز جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، أشاد يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء، بالاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس بشأن المرحلة الأولى من خطة سلام تهدف إلى وقف الصراع في غزة، واصفًا إياه بأنه ”خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين“ بين إسرائيل وفلسطين. وقال هاياشي: ”نرحب بهذا الاتفاق“.

كما أثنى على جهود الولايات المتحدة وغيرها من الوسطاء الذين ساهموا في التوصل إلى الاتفاق، داعيًا جميع الأطراف إلى تنفيذه بأمانة وثبات.

وأضاف أن الحكومة اليابانية ”ستواصل لعب دور واقعي وفعّال، من أجل الاقتراب قدر الإمكان من تحقيق حل الدولتين“.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن اليابان تشعر بالقلق من احتمال انهيار الاتفاق في حال عدم الالتزام الكامل ببنوده.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)