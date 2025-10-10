تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية جديدة بمدى قيادة قياسي في اليابان

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس)-- أعلنت شركة تويوتا موتور يوم الخميس عن إطلاق نسخة محسّنة من سيارتها الكهربائية bZ4X، بمدى قيادة يبلغ 746 كيلومترًا بشحنة واحدة، وهو الأطول بين السيارات الكهربائية في اليابان.

ويمثل هذا المدى زيادة بنحو 25٪ مقارنة بالطراز السابق. وبدأت مبيعات النسخة الجديدة في اليوم نفسه، بسعر يبدأ من 5.5 مليون ين للفئة الفاخرة، أي أقل من سعرها قبل التجديد.

تُعد bZ4X إحدى السيارات الكهربائية الأساسية لدى تويوتا، وقد طُرحت للمرة الأولى في أبريل/ نيسان 2022. وتشمل التحسينات الأخيرة تقليل فقدان الطاقة في وحدة القيادة وتقصير وقت الشحن بشكل كبير، حيث أصبح بالإمكان الشحن السريع بقوة 150 كيلوواط، مما يتيح شحن البطارية من 10٪ إلى 80٪ خلال نحو 28 دقيقة فقط.

كما بدأت الشركة بيع شواحن منزلية لسياراتها الكهربائية، وأطلقت خدمة شحن عضوية جديدة تُعرف باسم ”TEEMO“، تتيح للعملاء استخدام الشواحن المثبتة لدى وكلاء تويوتا في مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى دعم انتشار السيارات الكهربائية في اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)