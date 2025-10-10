تاكايتشي تخطط لحزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بعد توليها رئاسة وزراء اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت ساناي تاكايتشي، الزعيمة الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، يوم الخميس، أنها ستوجّه الحكومة إلى إعداد إجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد فور توليها منصب رئيس الوزراء.

وجاءت تصريحاتها خلال برنامج تلفزيوني بثّته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، حيث أوضحت أنها تأمل في إقرار ميزانية تكميلية للسنة المالية 2025 لتمويل حزمة التحفيز الاقتصادي، وذلك خلال جلسة استثنائية مرتقبة للبرلمان.

وقالت تاكايتشي، التي فازت برئاسة الحزب يوم السبت الماضي، إنها ستعمل على تعديلات قانونية لإلغاء الرسوم الإضافية المؤقتة المفروضة على مبيعات البنزين وزيت الغاز، مضيفة أنها تخطط في المرحلة الانتقالية إلى زيادة الدعم الحكومي لتخفيف أسعار الوقود.

كما أشارت إلى نيتها توسيع المنح المقدّمة للحكومات المحلية من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الإقليمية، مؤكدة أن إنعاش الاقتصاد المحلي سيكون من أولويات حكومتها المقبلة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)