عدد المقيمين الأجانب في اليابان يسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي يوم الجمعة أن عدد المقيمين الأجانب في اليابان ارتفع بنسبة 5% بحلول نهاية يونيو/حزيران مقارنة بنهاية عام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3,956,619 شخصًا.

ويمثّل الأجانب الآن 3.21% من إجمالي سكان البلاد، وفقًا لبيانات وكالة خدمات الهجرة اليابانية، التي تتوقع أن يتجاوز العدد 4.15 مليون مقيم أجنبي بحلول نهاية العام الجاري.

وفي النصف الأول من عام 2025، ارتفع عدد الوافدين الأجانب إلى اليابان بنسبة 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 21.37 مليون شخص، في وتيرة نمو قد تدفع العدد الإجمالي لهذا العام إلى نحو 45 مليونًا، وهو رقم غير مسبوق.

كما أشار سوزوكي خلال مؤتمر صحفي إلى التقدم في تنفيذ الخطة الحكومية التي أُطلقت في مايو/أيار، والهادفة إلى خفض عدد المقيمين غير الشرعيين إلى الصفر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)