اليابان تساعد أوكرانيا في التدريب على إزالة الألغام

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن وزير الدفاع الياباني غين ناكاتاني يوم الجمعة أن اليابان ستُوفد مدرّبين من قوات الدفاع الذاتي البرية للمشاركة في برنامج تدريبي لإزالة الألغام في ليتوانيا، وذلك في إطار الدعم الذي تقدّمه طوكيو لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني.

وخلال الفترة من 3 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5 ديسمبر/كانون الأول، سيقدّم المدرّبان اليابانيان محاضرات حول التخلص من الذخائر المتفجرة، إلى جانب تدريبات ميدانية عملية للجنود الأوكرانيين المشاركين في البرنامج.

ويُعدّ هذا الانتشار الأول من نوعه لليابان ضمن مبادرة متعددة الأطراف بقيادة أوروبية تهدف إلى دعم أوكرانيا في مجالي إزالة الألغام وتكنولوجيا المعلومات، وهي المبادرة التي أعلنت طوكيو انضمامها إليها عام 2023.

وقال ناكاتاني خلال مؤتمر صحفي: ”إنها مبادرة مهمة تُسهم في تحسين الوضع الإنساني في أوكرانيا، وتعكس التزام اليابان بمواصلة دعمها للشعب الأوكراني“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)