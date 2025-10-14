تحوّل إعلامي كبير في اليابان: الإنترنت يتصدر المشهد كمصدر للأخبار اليومية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجراه معهد أبحاث الصحافة اليابانية أن الإنترنت أصبح المصدر الرئيسي للأخبار اليومية في اليابان، متجاوزًا التلفزيون التجاري للمرة الأولى.

ووفقًا لأحدث استطلاع للرأي الذي نُشر يوم السبت، قال 46.5% من المشاركين إنهم يستخدمون الإنترنت يوميًا كمصدر للأخبار، وهو سؤال أُضيف إلى الاستطلاع منذ السنة المالية 2018.

وجاءت محطات التلفزيون التجارية، التي كانت تتصدر سابقًا، في المركز الثاني بنسبة 46.1%.

في المقابل، بلغت نسبة من يعتمدون على خدمات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) 35.8%، تلتها الصحف بنسبة 33.4%، والإذاعة بـ9.2%.

كما أظهر الاستطلاع أن معدل اشتراك الأسر في الصحف انخفض بمقدار 3.7 نقطة مئوية عن العام السابق ليصل إلى 50.1%، مواصلاً تراجعه منذ أن بلغ 88.6% في السنة المالية 2008، عندما بدأ إجراء المسح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)