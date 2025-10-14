اختتام معرض أوساكا إكسبو بعد نجاح باهر... أكثر من 25 مليون زائر!

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- اختتم معرض إكسبو 2025 العالمي في مدينة أوساكا، غربي اليابان، يوم الاثنين، فعالياته التي استمرت 184 يومًا، بعد أن استقطب أكثر من 25 مليون زائر.

أُقيم المعرض على جزيرة يوميشيما الاصطناعية تحت شعار ”تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا“، وشارك فيه عدد كبير من الدول من مختلف أنحاء العالم، حيث عرضت أجنحتها أحدث التقنيات والابتكارات والثقافات الفريدة.

ويُعد هذا أول معرض إكسبو عالمي يُقام في اليابان منذ معرض إكسبو 2005 في محافظة آيتشي وسط البلاد.

ووفقًا للبيانات الأولية، بلغ إجمالي عدد زوار المعرض في أوساكا 25.29 مليون شخص حتى يوم الأحد، متجاوزًا عدد زوار آيتشي إكسبو البالغ نحو 22.05 مليون زائر، لكنه ظل أقل من الرقم القياسي البالغ 64.22 مليون زائر الذي سُجل في إكسبو 1970 بمدينة سويتا في أوساكا.

وأُقيم الحفل الختامي في قاعة ”القبعة اللامعة“ بمقر المعرض بعد ظهر يوم الاثنين، حيث ألقى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، الرئيس الفخري للمعرض، كلمة قال فيها ”نجحنا في تنظيم معرض رائع من خلال تعظيم التضامن بدلاً من الانقسام، والتسامح بدلاً من المواجهة. لقد مثّل المعرض بدايةً لليابان جديدة، وأسهم كذلك في إحياء المنطقة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)