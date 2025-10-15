تويوتا تعيد تعريف الفخامة اليابانية بإطلاق علامة سنشري المستقلة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة تويوتا موتور يوم الاثنين أنها ستبدأ بيع سيارة ”سنشري“ الفاخرة ضمن علامة تجارية مستقلة جديدة، في خطوة تهدف إلى منح هذا الطراز العريق مكانة أكثر تميزًا داخل مجموعة تويوتا.

ومن المقرر أن تكشف الشركة عن سيارة كوبيه بلون برتقالي لامع تحمل علامة ”سنشري“ الجديدة خلال معرض اليابان للتنقل 2025، الذي سيُقام في طوكيو في وقت لاحق من هذا الشهر.

قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة تويوتا، إن الشركة تعيد تعريف ”سنشري“ لتتحول من مجرد طراز منفرد إلى علامة تجارية قائمة بذاتها تتمتع بمكانة خاصة بين منتجاتنا، مؤكدًا على الطابع الفاخر والمهيب الذي طالما ارتبط بهذا الاسم.

ظهرت سيارة ”سنشري“ لأول مرة عام 1967 بمناسبة مرور مئة عام على ميلاد ساكيتشي تويودا، مؤسس مجموعة تويوتا. ويُطرح الطراز الحالي بنسختين: السيدان والدفع الرباعي.

كما تخطط تويوتا لعرض سيارة ميني فان بست عجلات تحمل علامة ”لكزس“ الفاخرة، ضمن مجموعة من الطرازات الجديدة التي ستُعرض في المعرض.

