أكثر من 90٪ من الشركات اليابانية تعلن رفع الأجور في 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت دراسة أجرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء أن 91.5٪ من الشركات اليابانية رفعت أو تعتزم رفع الأجور خلال هذا العام، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ بدء الإحصاءات عام 1999، في ظل تصاعد التضخم ونقص الأيدي العاملة.

وارتفعت النسبة قليلًا عن العام السابق الذي بلغت فيه 91.2٪. كما سجلت نسبة الزيادة في الأجور متوسطًا قدره 4.4٪، وهو أيضًا رقم قياسي جديد مقارنة بـ4.1٪ في العام الماضي.

ومن بين الشركات التي تعتمد نظام الزيادات الدورية، ذكرت 57.8٪ أنها طبقت أو تخطط لتطبيق زيادات إضافية في سلم الرواتب.

أما من حيث حجم الشركات، فقد بلغت النسبة 85.2٪ بين الشركات الكبرى التي تضم 5000 موظف أو أكثر، بينما وصلت إلى 53.3٪ في الشركات المتوسطة التي يتراوح عدد موظفيها بين 100 و299 موظفًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)