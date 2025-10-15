أوساكا إكسبو يجذب 25.57 مليون زائر خلال 184 يومًا من الإبهار

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- استقطب معرض أوساكا إكسبو 2025 الذي عقد في مدينة أوساكا غرب اليابان ما مجموعه 25,578,986 زائرًا خلال فترة انعقاده التي استمرت 184 يومًا حتى يوم الاثنين.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجمعية اليابانية لمعرض إكسبو العالمي 2025، الجهة المنظمة للحدث، زار الموقع يوم الثلاثاء 207,889 شخصًا في اليوم الختامي.

كان عدد الزوار اليومي أقل من 100,000 في البداية، لكنه بدأ في الارتفاع تدريجيًا مع انتشار التعليقات الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 12 سبتمبر/أيلول وما بعده، زار أكثر من 200,000 شخص معرض إكسبو أوساكا يوميًا.

في جزيرة يوميشيما الاصطناعية في خليج أوساكا، مقر المعرض، بدأت أعمال تفكيك وإزالة المعروضات من عدة أجنحة يوم الثلاثاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)