في مباراة ودّية تاريخية.. اليابان تسجّل أول فوز لها على البرازيل

طوكيو - (جيجي برس)-- حقق المنتخب الياباني لكرة القدم، الملقب بـ“الساموراي الأزرق”، فوزًا تاريخيًا على نظيره البرازيلي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية دولية أُقيمت يوم الثلاثاء على ملعب أجينوموتو في طوكيو.

قلب المنتخب الياباني، المصنف في المركز التاسع عشر عالميًا بحسب تصنيف الفيفا الأخير، تأخره بهدفين إلى فوز مثير على البرازيل، صاحبة المركز السادس والفريق الأكثر تتويجًا بكأس العالم بخمسة ألقاب.

افتتح لاعب الوسط تاكومي مينامينو، المحترف في نادي موناكو الفرنسي، أهداف اليابان، قبل أن يعادل النتيجة كيتو ناكامورا، لاعب نادي ستاد ريمس الفرنسي. وفي الدقائق الأخيرة، حسم المهاجم أياسي أويدا، لاعب فينورد الهولندي، المباراة بتسجيله هدف الفوز الثالث، مانحًا اليابان انتصارها الأول على البرازيل في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

وكانت حصيلة اللقاءات السابقة بين المنتخبين قبل هذه المباراة هي تعادلان و11 هزيمة لصالح البرازيل. وتحت قيادة المدرب هاجيمي مورياسو، أضاف “الساموراي الأزرق” هذا الإنجاز إلى سلسلة انتصاراته اللافتة على فرق كبرى سبق أن توجت بكأس العالم، مثل ألمانيا وإسبانيا وأوروجواي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)