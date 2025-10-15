【فيديو】إسدال الستار على معرض أوساكا إكسبو بعد رحلة من الإبهار والابتكار

أخبار اليابان

اختتم معرض إكسبو 2025 العالمي في مدينة أوساكا، غربي اليابان، يوم الاثنين، فعالياته التي استمرت 184 يومًا، بعد أن استقطب أكثر من 25 مليون زائر من داخل اليابان وخارجها. أُقيم المعرض على جزيرة يوميشيما الاصطناعية تحت شعار ”تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا“، بمشاركة عدد كبير من الدول من مختلف أنحاء العالم، حيث عرضت أجنحتها أحدث التقنيات والابتكارات إلى جانب ثقافاتها المميزة. ويُعد هذا أول معرض إكسبو عالمي يُقام في اليابان منذ إكسبو 2005 في محافظة آيتشي بوسط البلاد.

وبحسب البيانات الأولية، بلغ إجمالي عدد زوار المعرض 25.29 مليون شخص حتى يوم الأحد، متجاوزًا عدد زوار إكسبو آيتشي الذي بلغ نحو 22.05 مليون زائر، لكنه ظل أقل من الرقم القياسي البالغ 64.22 مليون زائر الذي سُجل في إكسبو 1970 بمدينة سويتا في أوساكا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)