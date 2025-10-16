الحكومة اليابانية تعتذر عن عدم إعادة المختطفين إلى الوطن

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اعتذرت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء عن عدم تمكنها من إعادة أي من المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية منذ عام 2002.

ففي مثل هذا اليوم من عام 2002، عاد خمسة من المختطفين اليابانيين إلى وطنهم بعد مفاوضات مباشرة بين طوكيو وبيونغ يانغ، إلا أنه لم يُسجل أي تقدم منذ ذلك الحين في استعادة الآخرين.

وقال كازوهيكو أوكي، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي ”من المؤسف للغاية عدم عودة أي مختطفين آخرين منذ عودة الخمسة. نشعر بأسف بالغ“.

وأضاف أن الحكومة ”ستبذل قصارى جهدها لإعادة جميع المختطفين المتبقين إلى الوطن في أقرب وقت ممكن خلال فترة ولايتها الحالية“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)