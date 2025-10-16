7 قتلى في اليابان جراء تزايد هجمات الدببة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- سجّلت اليابان سبع وفيات مرتبطة بالدببة حتى الآن في السنة المالية 2025، التي بدأت في أبريل/نيسان، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل هذه الحوادث في السنة المالية 2006، وفقًا لما أعلنته وزارة البيئة يوم الأربعاء، حيث وقعت معظم الهجمات في المناطق الشمالية الشرقية ومحافظة هوكايدو الواقعة في أقصى الشمال.

وصل عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الدببة إلى سبعة أشخاص بعد أن خلصت الشرطة في محافظة إيواتي الشمالية الشرقية إلى أن جثة عُثر عليها في مدينة كيتاكامي في 8 أكتوبر/تشرين الأول كانت قد تعرّضت لنهش دب. وتجاوز هذا الرقم الرقم القياسي السابق البالغ ستة أشخاص والمُسجّل في السنة المالية 2023.

أُبلغ عن حالتي وفاة في كل من هوكايدو وإيواتي، وحالة وفاة واحدة في كل من محافظتي مياجي وأكيتا الشمالية الشرقية، ومحافظة ناغانو الوسطى.

سُجِّلت 99 حادثة إصابة جسدية مرتبطة بالدببة، شملت 108 أشخاص، بين أبريل وسبتمبر من هذا العام، مسجلةً بذلك أسوأ وتيرة مسجلة.

مع ازدياد نشاط الدببة في الخريف قبل السبات، حثّت الوزارة الجمهور على توخي الحذر، محذِّرةً من أن انخفاض إنتاج جوز الزان المتوقع في المناطق الشمالية الشرقية قد يدفع المزيد من الدببة إلى المناطق السكنية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)