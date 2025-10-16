بيسنت يتوقع استقرار الين عند مستوى مناسب

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأربعاء بأنه يتوقع استقرار الين، الذي يشهد انخفاضًا مقابل الدولار وسط حالة من عدم اليقين السياسي في اليابان، عند مستوى مناسب.

وقال بيسنت للصحفيين: ”أعتقد أنه إذا اتبع بنك اليابان سياسة نقدية سليمة، فسيصل الين إلى مستواه المناسب“، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يُشدد البنك المركزي الياباني سياسته النقدية.

ومع ذلك، أكد وزير الخزانة أنه ”لن يُملي على محافظ بنك اليابان أويدا ما يجب فعله“، وأنه لن ”يُعلّق على مستويات محددة“ لأسعار صرف العملات الأجنبية.

وقال: ”عندما تُطبّق اليابان سياسة مالية ونقدية سليمة، سيصل الين إلى مستوى مناسب“.

وقال صندوق النقد الدولي في توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي التي أصدرها الثلاثاء إنه يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بشكل معتدل إلى نحو 1.5%، وهو مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده في الأمد المتوسط.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)