مفاجأة في بلد الكوارث: أغلب المنازل اليابانية تفتقر لإمدادات الطوارئ!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع رأي أصدره مكتب مجلس الوزراء يوم الجمعة أن العديد من الأسر اليابانية لا تزال غير مستعدة للكوارث، وخاصةً مراحيض الطوارئ.

في الاستطلاع، طُلب من المشاركين اختيار عدة مواد غذائية يحتفظون بها في مخازنهم لمدة ثلاثة أيام على الأقل استعدادًا للكوارث.

كانت مياه الشرب هي المادة الأكثر شيوعًا، حيث أفاد 69.8% من المشاركين بإمدادات لا تقل عن 3 لترات للشخص الواحد يوميًا.

أفاد 27.5% فقط بامتلاكهم مراحيض متنقلة أو مراحيض طوارئ. وقد وُصف عدد مراحيض الطوارئ بأنه غير كافٍ بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

بلغت نسبة الإمدادات الغذائية، بما في ذلك الأطعمة المعلبة والأرز المطبوخ المعبأ في أكياس، 59.7%. وأفاد نحو 38.7٪ منهم بوجود إمدادات من منتجات النظافة مثل المناديل المطهرة والشامبو الجاف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)