اليابان تحتفي بعيد ميلاد الإمبراطورة الأم الحادي والتسعين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- احتفلت الإمبراطورة الأم ميتشيكو، زوجة الإمبراطور الأب أكيهيتو ووالدة الإمبراطور ناروهيتو، بعيد ميلادها الحادي والتسعين يوم الاثنين.

أصيبت الإمبراطورة الأم بكسر في عظمة فخذها الأيمن في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، لكنها تعافت إلى نفس حالتها تقريبًا قبل الكسر. تُعنى الإمبراطورة الأم، البالغة من العمر 91 عامًا، بالحياة اليومية، وتتابع حياتها اليومية باهتمام بالغ، حيث لا يزال يتلقى علاجًا للقلب. كما تُمضي أيامًا إضافية في رعاية زوجها وصحتها.

ووفقًا لأحد مساعديها، عملت الإمبراطورة الأم بجدٍّ على إعادة تأهيلها يوميًا في قصر سينتو الإمبراطوري في حي ميناتو بطوكيو بعد خروجها من المستشفى، لتتمكن من دعم الإمبراطور الأب في أسرع وقت ممكن.

وزارت الإمبراطور الأب يومًا بعد يوم عندما كان يُعالج في مستشفى جامعة طوكيو في مايو/أيار ويوليو/تموز.

ترد الإمبراطورة الأم الابتسامة بينما تومئ برأسها بلطف إلى الإمبراطور الأب عندما يقول بابتسامة ”شكرًا لك“ على دعمها الرقيق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)