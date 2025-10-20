الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان يتوصلان إلى اتفاق جوهري بشأن تشكيل حكومة ائتلافية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اتفق زعيما الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان وحزب نيبون إيشين نو كاي (حزب تجديد اليابان) المعارض، خلال محادثات هاتفية صباح الاثنين، على تشكيل حكومة ائتلافية بين الحزبين.

ستوقع رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، ساناي تاكايتشي، ورئيس حزب تجديد اليابان، هيروفومي يوشيمورا، اتفاقية الائتلاف في اجتماع شخصي يبدأ الساعة السادسة مساءً يوم الاثنين.

يُؤكد هذا الاتفاق فوز تاكايتشي، التي انتُخبت رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، بترشيحها لمنصب رئيس الوزراء خلفًا لشيغيرو إيشيبا المنتهية ولايته، وذلك بعد تصويت النواب يوم الثلاثاء في جلسة استثنائية للبرلمان، المقرر انعقادها في اليوم نفسه.

في المكالمة الهاتفية، أبلغ يوشيمورا، تاكايتشي باستعداد حزبه لتشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، وطلب منها ”المضي قدمًا باليابان معًا“، وفقًا لما ذكره للصحفيين في مكتب حكومة المقاطعة. أجرى يوشيمورا المكالمة الهاتفية.

من المتوقع أن يتضمن اتفاق الائتلاف سياسةً لإصدار مشروع قانون يتعلق بمبادرة حزب تجديد اليابان ”رأس المال الثانوي“ خلال الدورة العادية للبرلمان العام المقبل.



(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)