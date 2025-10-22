أول رئيسة وزراء لليابان... حنونة وقوية الإرادة كما يصفها أصدقاؤها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وُصفت تامايتشي ساناي، التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان يوم الثلاثاء، بأنها ”حنونة“ و”قوية الإرادة“، وفقًا لأصدقائها القدامى.

تتذكر موتوكو شيمادا (64 عامًا)، من مدينة كاشيهارا بمحافظة نارا، والتي درست مع تاكايتشي من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، موقفًا لا يُنسى قائلةً:

”في يوم امتحان القبول في المدرسة الثانوية، نسيت إحضار غدائي، فعرضت عليّ ساناي أن أشاركها غداءها. نجحت في الامتحان بفضلها“.

وتضيف شيمادا أن تاكايتشي في شبابها ”كانت دومًا شخصًا حنونًا، تُساعد الآخرين دون تردد. وأعتقد أنها لم تتغير حتى اليوم“.

وتابعت قائلة: ”إن إخلاص ساناي في العمل سيُثبت أن النساء قادرات على منافسة الرجال في أعلى المناصب“.

وفي إشارة إلى تصريح تاكايتشي المثير للجدل بأنها ستتخلى عن التوازن بين العمل والحياة من أجل أداء واجبها، علّقت شيمادا بقولها: ”أظن أنها كانت تمزح على الأرجح، لكنني آمل أن تعتني بنفسها لأنها تعمل بجد شديد“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)