الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان يتفقان على تشكيل حكومة ائتلافية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وقّع زعيما الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان وحزب نيبون إيشين نو كاي (حزب تجديد اليابان) اتفاقًا يوم الاثنين لتشكيل حكومة ائتلافية بين الحزبين.

يتضمن الاتفاق، الذي وُقّع بين رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي ساناي تاكايتشي ورئيس حزب تجديد اليابان هيروفومي يوشيمورا خلال اجتماع في البرلمان مساء الاثنين، خطةً لخفض عدد مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأدنى في البرلمان، بنسبة 10% خلال الجلسة الاستثنائية التي تبدأ الثلاثاء.

وبموجب الاتفاق، لن يتولى حزب تجديد اليابان أي مناصب وزارية، بل سيدعم الحزب الليبرالي الديمقراطي من خارج الحكومة. ويمثل هذا التغيير في شريك الائتلاف، من حزب كوميتو إلى حزب تجديد اليابان، مرحلة جديدة في السياسة اليابانية.

ومن المقرر أن يصوّت حزب تجديد اليابان لصالح تاكايتشي في انتخابات ترشيح رئيس الوزراء داخل البرلمان يوم الثلاثاء. ومع انضمام عدد من النواب المستقلين، يُتوقع أن تضمن تاكايتشي فوزًا شبه مؤكد، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ اليابان.

كانت تاكايتشي قد اقترحت منح حزب تجديد اليابان عدة مناصب وزارية، إلا أن العديد من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي رأوا أن من الأفضل في الوقت الحالي التعاون من خارج الحكومة، لتقييم تنفيذ السياسات المتفق عليها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)