تويوتا تعلن عن لاند كروزر FJ الجديدة

أخبار اليابان

شيزوؤكا - (جيجي برس)-- أعلنت شركة تويوتا موتور كورب يوم الاثنين أنها ستطرح طراز FJ الجديد من سيارة لاند كروزر الرياضية متعددة الاستخدامات في اليابان منتصف عام 2026.

وسيكون الطراز الجديد، الذي تم تطويره كنسخة معدلة من سلسلة لاند كروزر 250 الأساسية، الأصغر في تشكيلة سيارات لاند كروزر الحالية. وتخطط تويوتا لتحديد سعر منخفض نسبيًا له، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة مستخدمي السيارة الشهيرة.

يأتي الطراز الجديد بخمسة مقاعد وهيكل بنزين يعمل بنظام الدفع الرباعي، مع تصميم خارجي يتميز بزوايا دائرية تمنحه مظهرًا يشبه المكعب. ورغم حجمه المدمج، تحافظ السيارة على متانة وثبات لاند كروزر التقليدي وأدائها القوي على الطرق الوعرة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الطراز الجديد لاحقًا في مناطق أخرى تشمل آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

منذ طرح أول طراز من لاند كروزر عام 1951، باعت تويوتا نحو 12.15 مليون وحدة من السلسلة في حوالي 190 دولة ومنطقة حول العالم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)