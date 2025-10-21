تاكايتشي ساناي تدخل التاريخ كأول امرأة تتولى رئاسة وزراء اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- انتخب البرلمان الياباني، يوم الثلاثاء، تاكايتشي ساناي، رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، رئيسةً للوزراء خلفًا لشيغيرو إيشيبا.

أصبحت تاكايتشي أول امرأة في تاريخ اليابان تتولى منصب رئاسة الوزراء في البلاد. ومن المقرر أن تُعلن عن تشكيل حكومتها مساءً بعد مراسم التصديق على رئيس الوزراء الجديد وأعضاء الحكومة الآخرين.

جاء انتخابها بعد اتفاق الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب نيبون إيشين نو كاي (حزب تجديد اليابان) على تشكيل حكومة ائتلافية، عقب انفصال حزب كوميتو عن الكتلة الحاكمة التي يقودها الحزب الليبرالي الديمقراطي في وقت سابق من هذا الشهر.

انتُخبت تاكايتشي رئيسةً للحزب الليبرالي الديمقراطي في ٤ أكتوبر/تشرين الأول، عقب قرار إيشيبا في أوائل سبتمبر/أيلول بالتنحي في أعقاب الانتكاسات الكبيرة التي مُني بها الحزب في انتخابات مجلس النواب العام الماضي وانتخابات مجلس الشيوخ في يوليو/تموز.

وفي انتخابات رئيس الوزراء التي جرت يوم الثلاثاء في مجلس النواب، الغرفة الأدنى المهمة في البرلمان، فازت تاكايتشي بـ 237 صوتا بدعم من حزب نيبون إيشين والمشرعين المستقلين، متجاوزا الأغلبية البالغة 233 صوتا في الجولة الأولى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)