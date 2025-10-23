موازنة الخدمات الطبية والتكاليف تشكل تحديًا كبيرًا لرئيسة وزراء اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تواجه رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة تاكايتشي ساناي تحديًا صعبًا يتمثل في الحفاظ على جودة خدمات الرعاية الطبية والتمريضية في البلاد، مع السعي في الوقت نفسه إلى خفض النفقات الاجتماعية وسط تسارع شيخوخة السكان.

يدعو حزب نيبون إيشين نو كاي (حزب التجديد الياباني)، الشريك الجديد في الائتلاف الحاكم مع الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي، إلى خفض أقساط الضمان الاجتماعي التي يتحملها العاملون. غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات هيكلية من المرجح أن تُضاعف الأعباء على المجتمع، ولا سيما على كبار السن.

وبسبب أن أسعار خدمات الرعاية الطبية والتمريضية تحددها الحكومة مسبقًا، يواجه العديد من مقدمي هذه الخدمات صعوبات مالية في ظل التضخم المتسارع، حيث بات بعضهم يسجل خسائر تشغيلية.

وقالت تاكايتشي، في مؤتمر صحفي عقب انتخابها رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي، إنها تدرس تقديم دعم مالي لمؤسسات الرعاية الطبية والتمريضية من خلال ميزانية تكميلية محتملة.

وتوحي تصريحاتها بأن رفع الأسعار الرسمية لتلك الخدمات قد يتم قبل الموعد المقرر، غير أن مثل هذا الإجراء سيؤدي على الأرجح إلى زيادة أقساط التأمين وارتفاع المدفوعات المباشرة من المستخدمين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)