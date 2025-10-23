الحكم على رجل بالسجن ثماني سنوات لاعتدائه جنسيًا على ابنته في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- قضت محكمة يابانية بسجن رجل يبلغ من العمر 54 عامًا ثماني سنوات لاعتدائه جنسيًا على ابنته عام 2016، عندما كانت مراهقة.

ووفقًا للحكم الصادر عن محكمة محافظة توياما يوم الثلاثاء، اعتدى كوجي دايمون، العاطل عن العمل، جنسيًا على ابنته ريهو فوكوياما، البالغة من العمر 16 عامًا آنذاك، في منزلهما بمدينة كوروبي بمحافظة توياما، وسط اليابان، في أغسطس/آب 2016.

ووصف القاضي توشياكي أوميزاوا، رئيس المحكمة، الجريمة بأنها ”شنيعة وخبيثة“، وأصدر الحكم بناءً على طلب الادعاء.

وركزت المحاكمة على ما إذا كانت فوكوياما في حالة تسمح لها بالمقاومة.

أشار أوميزاوا إلى أن شهادة فوكوياما كانت مفصلةً وموثوقةً للغاية، إذ أظهرت بوضوح شعورها بالعجز الناجم عن مقاومة يائسة باءت بالفشل. ورفضت المحكمة ادعاء الدفاع بالبراءة، مستندةً إلى حجة أن ابنتها كان بإمكانها المقاومة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)