رئيسة الوزراء تأمر بمراجعة وثائق الأمن اليابانية

طوكيو - (جيجي برس)-- أشارت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة تاكايتشي ساناي يوم الثلاثاء إلى أنها ستُكلف أعضاء إدارتها قريبًا ببدء العمل على مراجعة وثائق الأمن الرئيسية الثلاث لليابان بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقالت تاكايتشي في أول مؤتمر صحفي لها بعد توليها منصبها في وقت سابق من ذلك اليوم: ”سأحمي المصالح الوطنية لليابان في المجالين الدبلوماسي والأمني“.

وفي الوقت نفسه، أكدت أن أولويتها القصوى هي الإجراءات الاقتصادية.

وقالت: ”لا وقت للحديث عن حل البرلمان الآن“، مُظهرةً موقفًا حذرًا تجاه حل مجلس النواب، الغرفة الأدنى بالغة الأهمية في البرلمان الياباني، في وقت مبكر.

وبخصوص القمة المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يُحتمل عقدها في 28 أكتوبر/تشرين الأول، قالت تاكايتشي إنها ”سترتقي بالتحالف الياباني الأمريكي إلى مستوى أعلى“.

