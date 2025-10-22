رئيسة وزراء اليابان تسعى إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية بنهاية العام

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ستبدأ إدارة رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة تاكايتشي ساناي قريبًا العمل على وضع إجراءات اقتصادية لمعالجة ارتفاع الأسعار، بهدف إصدار ميزانية تكميلية لتمويلها بحلول نهاية هذا العام.

في الإدارة الاقتصادية والمالية، من المرجح أن ينصبّ التركيز على موازنة التوسع المالي من خلال ”السياسة المالية المسؤولة والجريئة“ التي دعت إليها تاكايتشي، التي أصبحت أول رئيسة وزراء لليابان يوم الثلاثاء، مع ”إصلاح الإنفاق“ الذي طالب به حزب نيبون إيشين نو كاي (حزب تجديد الياباني).

في اتفاق ائتلافي تم التوصل إليه يوم الاثنين بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب تجديد اليابان، تعهد الحزبان بإصدار البرلمان مشروع قانون بنهاية العام لإلغاء ضريبة البنزين الإضافية المؤقتة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة التضخم.

صرحت تاكايتشي أيضًا بأنها تهدف إلى إلغاء معدل الضريبة المؤقتة على وقود الديزل. ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات الاقتصادية دعمًا جديدًا لأسعار الكهرباء والغاز، بناءً على طلب حزب تجديد اليابان.

لإعداد ميزانية الحكومة المالية لعام 2026، من الضروري الانتهاء بحلول نهاية هذا الشهر من خطة مجانية التعليم الثانوي، وهي سياسة رائدة لحزب تجديد اليابان. ومن القضايا الأخرى التي يجب مناقشتها خطة مجانية وجبات المدارس الابتدائية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)