【فيديو】تويوتا تكشف عن الجيل الجديد من سيارة لاند كروزر «إف جيه»

أخبار اليابان

أعلنت شركة تويوتا موتور يوم الاثنين أنها ستطرح طراز FJ الجديد من سيارة لاند كروزر الرياضية متعددة الاستخدامات الشهيرة في اليابان منتصف عام 2026. وسيكون الطراز الجديد، الذي تم تطويره كنسخة معدلة من سلسلة لاند كروزر 250 الأساسية، الأصغر في تشكيلة سيارات لاند كروزر الحالية. وتخطط تويوتا لتحديد سعر منخفض نسبيًا له، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة مستخدمي السيارة الشهيرة. يأتي الطراز الجديد بخمسة مقاعد وهيكل بنزين يعمل بنظام الدفع الرباعي، مع تصميم خارجي يتميز بزوايا دائرية تمنحه مظهرًا يشبه المكعب. ورغم حجمه المدمج، تحافظ السيارة على متانة وثبات لاند كروزر التقليدي وأدائها القوي على الطرق الوعرة. تستهدف تويوتا من خلال هذا الطراز الجديد جذب فئة أوسع من المستهلكين عبر تقديم تصميم مدمج يجمع بين القدرات القوية على الطرق الوعرة والسعر المنخفض نسبيًا مقارنة بموديلات “لاند كروزر” الأكبر حجمًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)