دراسة يابانية تكتشف نوعًا جديدًا من شقائق النعمان البحرية

طوكيو - (جيجي برس)-- اكتشف فريق بحثي بقيادة جامعة كوماموتو نوعًا جديدًا من شقائق النعمان البحرية جُمعت من قاع البحر العميق قبالة سواحل اليابان.

يلتصق شقائق النعمان البحرية بصدف يسكنه نوع معين من سرطان البحر الناسك، وفقًا لفريق الباحثين.

وأوضح الفريق أن شقائق النعمان البحرية وسرطان البحر الناسك تربطهما علاقة تكافلية. ووفقًا للباحثين، تساعد إفرازات شقائق النعمان البحرية في بناء الصدفة، وبالتالي تساعد سرطان البحر الناسك على النمو، بينما يتغذى شقائق النعمان البحرية على فضلات سرطان البحر الناسك.

أطلق الفريق على شقائق النعمان البحرية اسم ”باراكالاكتيس تسوكيسومي“، نسبةً إلى ”تسوكيسومي“، وهو مصطلح يُشير إلى لون وردي باهت ورد في قصيدة ”مانيوشو“، أقدم مجموعة موجودة من قصائد ”واكا“ اليابانية.

ونشرت نتائج الفريق في مجلة العلوم المفتوحة التابعة للجمعية الملكية البريطانية يوم الأربعاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)