نيسان تطوّر سيارة كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور يوم الأربعاء أنها ستعرض نموذجًا أوليًا لسيارة كهربائية صغيرة مزودة بنظام توليد طاقة شمسية مدمج، وذلك خلال معرض اليابان للتنقل المقرر افتتاحه لاحقًا هذا الشهر في طوكيو.

يستند النموذج الجديد إلى سيارة ساكورا الكهربائية الصغيرة التي تنتجها الشركة، ويتميز بألواح شمسية على السقف، إضافة إلى لوح إضافي قابل للتمديد للأمام عند ركن السيارة، ما يرفع قدرة توليد الطاقة بأكثر من 60%.

وقالت نيسان إن النموذج قد يُوفّر مدى قيادة سنوي يصل إلى 3000 كيلومتر بالاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية، ما يعني أن المستخدمين الذين يقودون لمسافات قصيرة — مثل التنقل أو التسوق — لن يحتاجوا إلى شحن السيارة بالكهرباء.

وأوضح جونيتشي إينو، قائد المشروع في نيسان، قائلاً ”نهدف إلى تطوير سيارة لا تحتاج إلى البنزين ولا حتى إلى الشحن الكهربائي“.

وأشار إينو إلى أن معظم الأبحاث المتعلقة بالسيارات الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية تركز على تحسين كفاءة توليد الطاقة من الألواح المدمجة، لكنه أضاف أن ”مثل هذا النهج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار“، في إشارة إلى سعي نيسان لتقديم خيار عملي وبسعر معقول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)