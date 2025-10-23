كويزومي حريص على تخفيف القواعد المتعلقة بصادرات المعدات الدفاعية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب وزير الدفاع الياباني الجديد، شينجيرو كويزومي، عن حرصه على تخفيف قواعد تصدير المعدات الدفاعية في البلاد.

في أول مؤتمر صحفي له كوزير للدفاع يوم الأربعاء، صرّح كويزومي بأنه مستعد لمراجعة المبادئ الثلاثة المتعلقة بصادرات المعدات الدفاعية، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لتطبيق القواعد، مع مراعاة إمكانية إلغاء الفئات الخمس المسموح بتصديرها، بما في ذلك الإنقاذ والنقل.

ينص اتفاق بين الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحزب نيبون إيشين نو كاي (حزب تجديد الياباني) لتشكيل حكومة ائتلافية على إلغاء الفئات الخمس في الدورة العادية للبرلمان الياباني في عام 2026.

وقال: ”تواجه بلادنا أصعب بيئة أمنية دولية وأكثرها تعقيدًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية“. قال كويزومي أيضًا: ”من الضروري تعزيز صادرات المعدات الدفاعية“، مضيفًا: ”بناءً على اتفاقية الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حزب نيبون إيشين، سنُجري مناقشات ضرورية مع الوزارات والهيئات المعنية“.

وفيما يتعلق بخطة لتسريع مراجعة وثائق الحكومة الثلاث المتعلقة بالأمن القومي، قال كويزومي إنه ”يجب تسريع العمل“، مُبديًا نيته التشاور مع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بشأن جدول زمني للمراجعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)