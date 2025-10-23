اليابان تستأنف شراء الأرز لتخزينه

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم وزارة الزراعة اليابانية استئناف شراء الأرز لتخزينه، بدءًا من موسم حصاد العام المقبل، بعد توقف مؤقت بسبب نقص الأرز في البلاد منذ صيف 2024، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة يوم الأربعاء.

تعتزم الوزارة شراء 210 آلاف طن من الأرز غير المصقول.

تقوم الحكومة بسحب كميات من الأرز من مخزونها منذ مارس/آذار من هذا العام لمواجهة النقص، مما أدى إلى خفض المخزون إلى حوالي 300 ألف طن، مقارنةً بحوالي مليون طن، وهو مستوى يُعتبر مناسبًا.

وتدرس الوزارة أيضًا إعادة شراء الأرز المصروف، والذي يبلغ إجماليه حوالي 590 ألف طن، على مدى السنوات القليلة المقبلة.

تعمل الوزارة على تقدير إنتاج الأرز الذي سيتم حصاده في عام 2026 لاستهلاكه كغذاء أساسي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)