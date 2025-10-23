كوريا الشمالية تزعم نجاح تجربة صواريخ فرط صوتية

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس)-- أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، يوم الخميس، أن كوريا الشمالية ”اختبرت بنجاح“ صواريخ فرط صوتية.

وأضافت الوكالة أن ”نظام الأسلحة المهم“ اختبرته إدارة الصواريخ في كوريا الشمالية، مضيفةً أن الصواريخ أصابت أهدافًا مُحددة في منطقة داخلية من البلاد.

وأشار التقرير إلى أن الاختبار أشرف عليه باك جونغ تشون، أمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري. ولم يُبلّغ عن حضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تجربة الصاروخ.

وأضاف التقرير أن باك قال إن كوريا الشمالية تُواصل تطوير ”رادعها الحربي“ وتعزيز ”دفاعها عن النفس“.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، يوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى في اليوم نفسه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)