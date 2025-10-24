أزمة صامتة في اليابان... أكثر من 500 طالب ينهون حياتهم في عام واحد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر تقرير حكومي صدر يوم الجمعة أن عدد طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في اليابان الذين انتحروا عام 2024 بلغ 529 طالبًا، بزيادة قدرها 16 طالبًا عن العام السابق، وهو أعلى رقم منذ توافر البيانات عام 1980.

ووفقًا للتقرير الحكومي لعام 2025 بشأن الوقاية من الانتحار، التي اعتُمدت في اجتماع مجلس الوزراء في اليوم نفسه، انخفض إجمالي حالات الانتحار في البلاد بمقدار 1517 حالة عن عام 2023 ليصل إلى 20320 حالة، وهو ثاني أدنى مستوى منذ بدء الإحصاءات عام 1978.

وأشار التقرير إلى أن حالات الجرعات الزائدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية، تُمثل نسبة كبيرة من محاولات الانتحار بين الشباب. تسارع الحكومة إلى اتخاذ تدابير مضادة، مثل مراجعة قانون الأدوية والأجهزة الطبية لتشديد اللوائح المتعلقة بشراء أدوية البرد والسعال لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

بلغت حالات الانتحار بين طلاب المدارس الابتدائية والثانوية أعلى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19. وشمل إجمالي حالات الانتحار لعام 2024 15 طالبًا في المرحلة الابتدائية، و163 طالبًا في المرحلة الإعدادية، و351 طالبًا في المرحلة الثانوية. وكان عدد طلاب المرحلة الإعدادية هو الأعلى على الإطلاق.

كانت المشكلات المتعلقة بالمدرسة العامل الأكثر شيوعًا للانتحار بين من تبلغ أعمارهم 19 عامًا أو أقل، تليها المشكلات الصحية والأسرية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)