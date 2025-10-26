شارب تدخل عالم السيارات الكهربائية بإطلاق أول مركبة لها

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- أفادت مصادر يوم الجمعة أن شركة شارب تخطط لإطلاق سيارة كهربائية بالتعاون مع شركتها الأم التايوانية، هون هاي بريسيجن إندستري (المعروفة أيضًا باسم فوكسكون)، في السنة المالية 2027.

وكشفت شركة الإلكترونيات اليابانية عن نموذج أولي لسيارتها الكهربائية الصغيرة من نوع الميني فان، والمستوحاة من سيارة هون هاي الكهربائية ”موديل إيه“.

وسيُعرض النموذج الأولي في معرض اليابان للتنقل، الذي سيُفتتح في وقت لاحق من هذا الشهر في طوكيو.

تحمل السيارة المطوّرة بشكل مشترك اسم ”LDK+“، ويمكن استخدامها كغرفة معيشة متنقلة، إذ يمكن تدوير مقعد السائق للخلف، مما يتيح للركاب العمل عن بُعد أو مشاهدة الأفلام داخل السيارة.

وقال موتوتاكا تانيا، المدير التقني في شارب: ”نأمل أن نُبرز القيمة الجديدة للسيارات الكهربائية“.





(النص الأصل باللغة الإنكليزية، جيجي برس)