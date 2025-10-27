اليابان في حالة تأهب قصوى لمواجهة الدببة مع بدء موسم سقوط أوراق الخريف

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تدعو السلطات الإدارية في اليابان إلى توخي أقصى درجات الحذر من الدببة مع بدء موسم سقوط أوراق الخريف.

بلغ عدد الوفيات الناجمة عن هجمات الدببة في البلاد في السنة المالية 2025، التي بدأت في أبريل/نيسان، 9 أشخاص حتى يوم الأربعاء، وهو أعلى رقم سنوي منذ توافر البيانات في السنة المالية 2006. وقد قُتل أو جُرح أكثر من 100 شخص حتى الآن في السنة المالية الحالية.

تُرصد الدببة بشكل متكرر في منطقة توهوكو الشمالية الشرقية ومناطق أخرى. وقد يتفاقم الوضع بسبب ضعف حصاد جوز الزان، وهو غذاء أساسي للدببة، ولأن هذه الحيوانات تنشط قبل دخولها في سبات.

في محافظة إيواتي في توهوكو، قُتل أو جُرح أكثر من 30 شخصًا منذ أبريل/نيسان.

في يوليو/تموز، رفعت حكومة محافظة إيواتي مستوى تحذيرها من الدببة في جميع أنحاء المحافظة إلى مستوى تحذيري، في أعقاب أول حالة وفاة نتيجة هجوم دب في المحافظة خلال السنة المالية الحالية. وصرح مسؤول بالمحافظة: ”لم نتمكن من اتخاذ إجراءات فعالة“ ضد الدببة، مضيفًا: ”ليس أمامنا خيار سوى الاستمرار في لفت الانتباه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر قنوات أخرى“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)