بدء محاكمة مُطلق النار على شينزو آبي… والمتهم يستعد للاعتراف بالذنب

طوكيو - (جيجي برس)-- من المتوقع أن يُقرّ تيتسويا ياماغامي بذنبه في جريمة قتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في الجلسة الأولى من محاكمته في محكمة مقاطعة نارا يوم الثلاثاء، بعد أكثر من ثلاث سنوات من حادثة إطلاق النار المميتة في مدينة نارا الغربية في يوليو/تموز 2022.

ويُخطط الدفاع للادعاء بأن الضرر الذي لحق بياماغامي من جماعة كنيسة التوحيد الدينية المثيرة للجدل كان وراء الجريمة.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يُجادل الادعاء بأنه لا ينبغي المبالغة في تأثير الجماعة على الحادثة، وأنه ينبغي التأكيد على وحشية الجريمة نفسها.

سينصبّ التركيز على شدة العقوبة للمتهم البالغ من العمر 45 عامًا. من المقرر أن تُختتم المحاكمة في 18 ديسمبر/كانون الأول، ومن المتوقع أن يُصدر الحكم في 21 يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وفقًا للائحة الاتهام، أطلق ياماغامي النار مرتين من مسدس يدوي الصنع على آبي، الذي كان يلقي خطابًا انتخابيًا في نارا في 8 يوليو/تموز 2022، قبل انتخابات مجلس الشيوخ. توفي رئيس الوزراء السابق متأثرًا بفقدان الدم نتيجة تلف في الشرايين تحت الترقوة اليمنى واليسرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)