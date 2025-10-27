اليابان تُشجّع استخدام الأدوية البيولوجية المماثلة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت وزارة الصحة اليابانية بدراسة سُبُل تعزيز استخدام منتجات المتابعة من الأدوية البيولوجية الأصلية باهظة الثمن.

تشمل الخيارات زيادة التكاليف المباشرة للمرضى الذين يختارون الأدوية الأصلية رغم أن المنتجات الأصلية ومنتجات المتابعة لها نفس الجودة والتأثير، ورفع الرسوم المدفوعة للمؤسسات الطبية التي تصف الأدوية البيولوجية المُتابعة، والمعروفة أيضًا باسم الأدوية الحيوية المُشابهة.

تهدف الوزارة إلى تطبيق تدابير جديدة في السنة المالية 2026، التي تبدأ في أبريل/نيسان المقبل، كوسيلة للحد من ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية في البلاد.

تُقلّ الأسعار التي تُحددها الحكومة للأدوية الحيوية المُشابهة بنحو 30% عن أسعار الأدوية الأصلية، إلا أن معدل استخدام الأدوية الحيوية المُتابعة ظلّ منخفضًا عند 33.7% في السنة المالية 2024 من حيث القيمة.

وفقًا للوزارة، كان من الممكن أن يوفر التحول إلى الأدوية البيولوجية المتابعة 110.3 مليار ين من التكاليف الطبية في السنة المالية نفسها. وصرح مسؤولون في الوزارة بأنه من الممكن تحقيق المزيد من التخفيضات في حال توسع استخدام الأدوية البيولوجية المماثلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)