اليابان تطلق بنجاح مركبة شحن فضائية لإيصال إمدادات لمحطة الفضاء الدولية

أخبار اليابان

كاغوشيما - (جيجي برس)-- في إنجاز فضائي جديد، نجحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) في إطلاق صاروخ H3 يحمل الوحدة الأولى من مركبة الإمداد الفضائية المتطورة HTV-X من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما، جنوب غرب اليابان، يوم الأحد. أُطلق الصاروخ، وهو السابع من نوعه، في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت اليابان، حاملاً المركبة التي وُضعت بنجاح في مدارها المستهدف بعد حوالي 14 دقيقة من الإقلاع، مما يعكس دقة التخطيط والتنفيذ في هذه العملية.

وفقًا لجاكسا، تتقدم مركبة HTV-X، التي صُممت كتطوير متقدم لمركبات الإمداد السابقة مثل HTV (كونوتوري)، في رحلتها بسلاسة نحو محطة الفضاء الدولية (ISS). نجحت المركبة في نشر ألواحها الشمسية وفق الخطة الموضوعة، مما يضمن استمرارية إمدادها بالطاقة خلال رحلتها. تحمل المركبة إمدادات حيوية تشمل الطعام، المياه، ومعدات التجارب العلمية التي ستدعم رواد الفضاء المتمركزين في المحطة، بالإضافة إلى أجهزة وأدوات تدعم الأبحاث العلمية المتنوعة التي تُجرى في بيئة الجاذبية الصغرى.

من المقرر أن تقوم رائدة الفضاء اليابانية كيميا يوي، البالغة من العمر 55 عامًا، والتي تتواجد حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية، بالتقاط مركبة HTV-X باستخدام الذراع الآلية الخاصة بالمحطة.

أعرب هيروشي ياماكاوا، رئيس وكالة جاكسا، خلال مؤتمر صحفي عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن إطلاق HTV-X يمثل ”خطوة حاسمة في تعزيز دور اليابان كشريك أساسي في المشروع الدولي لمحطة الفضاء الدولية“. وأضاف أن هذا الإطلاق الناجح يعكس التزام اليابان بمسؤولياتها في دعم استدامة العمليات في المحطة، ويمهد الطريق لمزيد من المساهمات في استكشاف الفضاء. كما يُعد صاروخ H3، الذي صُمم ليكون أكثر كفاءة ومرونة من سابقه H-IIA، خطوة مهمة نحو تقليل تكاليف الإطلاق وزيادة القدرة التنافسية لليابان في سوق الفضاء العالمي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)